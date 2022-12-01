تكرار سيناريو خيرسون؟..أوكرانيا تعلن بدء انسحاب روسيا من زابوريجيا

زعم الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن بعض القوات الروسية تنسحب من مواقعها في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الوحدات الروسية غادرت مستوطنات ميخايليفكا وبولوجي وإنجينيرن، وجميعها مدن جنوب مدينة زابوريجيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكيةـ تمتد الخطوط الأمامية في المنطقة لمسافة 200 كيلومتر عبر الأراضي الزراعية.

وقالت هيئة الأركان العامة إن سلطات الاحتلال تجري في مستوطنة بورشاك إحصاءً لما يسمى بالإخلاء الطوعي للسكان.

يبدو أن الأوكرانيين يكررون الإجراءات التي قاموا بها في خيرسون، ضرب الجسور ومراكز الإمداد وتركيز القوات الروسية خلف الخطوط الأمامية.

وقالت هيئة الأركان العامة، إن الضربات في الأيام الأخيرة أسفرت عن إصابة نحو ستة أماكن بجروح أكثر من 230 جنديًا روسيًا ودمرت ذخائر ومعدات.

واقترح المحللون أن الجبهة الهجومية التالية للأوكرانيين من المرجح أن تكون اندفاعاً جنوباً نحو مدينة ميليتوبول المحتلة.

وقالت هيئة الأركان العامة إنه في أماكن أخرى، واصلت القوات الروسية الدفاع عن مواقعها في شرق منطقة لوجانسك باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية لمنع المزيد من تقدم القوات الأوكرانية.