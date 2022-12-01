عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكرار سيناريو خيرسون؟..أوكرانيا تعلن بدء انسحاب روسيا من زابوريجيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

زعم الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن بعض القوات الروسية تنسحب من مواقعها في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الوحدات الروسية غادرت مستوطنات ميخايليفكا وبولوجي وإنجينيرن، وجميعها مدن جنوب مدينة زابوريجيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكيةـ تمتد الخطوط الأمامية في المنطقة لمسافة 200 كيلومتر عبر الأراضي الزراعية.

وقالت هيئة الأركان العامة إن سلطات الاحتلال تجري في مستوطنة بورشاك إحصاءً لما يسمى بالإخلاء الطوعي للسكان.

يبدو أن الأوكرانيين يكررون الإجراءات التي قاموا بها في خيرسون، ضرب الجسور ومراكز الإمداد وتركيز القوات الروسية خلف الخطوط الأمامية. 

موالي لـ روسيا.. صربيا تعين رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات

ماكرون: الغرب لن يضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا

وقالت هيئة الأركان العامة، إن الضربات في الأيام الأخيرة أسفرت عن إصابة نحو ستة أماكن بجروح أكثر من 230 جنديًا روسيًا ودمرت ذخائر ومعدات.

واقترح المحللون أن الجبهة الهجومية التالية للأوكرانيين من المرجح أن تكون اندفاعاً جنوباً نحو مدينة ميليتوبول المحتلة.

وقالت هيئة الأركان العامة إنه في أماكن أخرى، واصلت القوات الروسية الدفاع عن مواقعها في شرق منطقة لوجانسك باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية لمنع المزيد من تقدم القوات الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا القوات الروسية الجيش الأوكراني خيرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

موضوعات متعلقة

بعد الفضيحة.. أوكرانيا تكذب الاتحاد الأوروبي وتعلن خسائرها في الحرب

CNN: حفل عشاء بايدن مع ماكرون سيكلف 500 ألف دولار

موالي لـ روسيا.. صربيا تعين رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات

بـ الآيس كريم.. صورة ماكرون وبايدن تثير سخرية واسعة |شاهد

بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

الدولار الأمريكي يواصل خسائر عالميا ويتراجع لمستويات متدنية

ماكرون: الغرب لن يضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا

بسبب أوكرانيا.. إعلام أمريكي يشن هجوما عنيفا على إدارة بايدن

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي يناقش تعيين مدير فني أجنبي خلفا لـ إيهاب جلال

تكرار سيناريو خيرسون؟..أوكرانيا تعلن بدء انسحاب روسيا من زابوريجيا

انتهاك للخصوصية..غضب وسخرية بعد إعلان نتفليكس مسلسل لهاري وزوجته ميجان ماركل

بعد تأجيل محاكمته بتهمة تهريب الآثار لأوروبا..شقيق بطرس غالي يواجه السجن المشدد

وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للإيفاد لدعم مشروعات التنمية

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الالكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ