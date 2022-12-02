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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تشارك في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

التنسيقية تشارك في
"التنسيقية" تشارك في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والذي صاحبه أيضا افتتاح جامعة المنصورة الجديدة وتكريم عدد من النماذج المشرفة من أبناء المحافظة في نادي شربين الرياضي وقرية الحصص بمركز شربين، كواحدة من نماذج قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.


ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، كجزء من خطة شاملة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، مؤكدا أن هذا لا يعد رفاهية وأنما ضرورة مهمة على طريق تحقيق التنمية.


وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، كانت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية والتطوير، وجذب وتشجيع الاستثمار، وأن المشروعات القومية المشابهة هي أداة جذابة لخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ بنية تحتية قوية تغطي جميع محافظات مصر.


وشارك من وفد التنسيقية؛ كلا من عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية،  ومحمود القطوعمرو درويش وطارق الخولي ومرثا محروس، ومحمود تركي، أعضاء مجلسي النواب الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عبد الباقي وحسن هجرس ومحمود ألماظ وشادي الكردي ومحمود أبو خضرة ومحمد عبد الراضي والحسن العزاوي، أعضاء التنسيقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة المنصورة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لمنصورة الجديدة

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