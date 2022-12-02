اليمن.. اندلاع معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين جنوب مأرب

اندلعت مساء أمس الخميس، في محافظة مأرب جنوب شرق اليمن، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وقالت مصادر محلية لشبكة "إرم نيوز": "تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، من صد هجمات عديدة، شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية، على عدد من المناطق الواقعة جنوب محافظة مأرب".

وبحسب المصادر، التي وصفت المعارك القتالية بين الطرفين بـ"الشرسة والطاحنة"، فقد "شن الحوثيون هجومهم، عبر عدة جهات في كل من منطقتي (البلق الشرقي) و (أم ريش)، الواقعتين في الجبهة الجنوبية لمأرب".

وذكرت المصادر أن، "العديد من عناصر ميليشيات الحوثي، سقطوا على إثر تلك المواجهات، بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أسر عدد منهم بأيدي قوات الجيش".

سقوط العشرات

كما أشارت المصادر، إلى "سقوط عدد من القتلى والجرحى، بين صفوف قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل، التي تقاتل إلى جانب صفوف القوات الشرعية".

وتعد المعارك القتالية، التي شهدتها وتشهدها الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، هي الأكثر ضراوة، بين الطرفين، منذ إعلان انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام عصابة مسلحة حوثية باغتيال ناشط مدني، ونهب سيارته في منطقة بلاد الروس، جنوب صنعاء، على خلفية منشورات له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أقدمت عناصر مسلحة توالي ميليشيا الحوثي، على إحراق سيارة خاصة بالناشط المجتمعي والحقوقي، مرسل الشبيبي، في محافظة إب، وسط اليمن، أثناء توقفها بالقرب من منزله في أحد أحياء مدينة إب، مركز المحافظة.

وشهدت محافظة إب، خلال الأشهر الماضية، عمليات ملاحقة واعتقال طالت عددا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، على خلفية آرائهم وكتاباتهم، التي انتقدت الكثير من الممارسات والانتهاكات الحوثية داخل المحافظة.