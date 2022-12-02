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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص تويوتا كورولا الجمل فى مصر.. بحالة المصنع

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

هي السيارة الأكثر مبيعاً فى مصر والعالم والأكثر شهرة على الإطلاق فى عالم السيدان، إنها تويوتا كورولا محطمة الأرقام القياسية التى تحظي بقبول واسع فى الشارع المصري، إلا ان سعر الجديد منها أصبح باهظ للغاية، لذلك فالحل فى سوق المستعمل حيث يمكنك الحصول على كورولا “الجمل” مقابل 175 ألف جنيه.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة “ أونلاين” الأشهر فى مصر، جاء عرض بسيارة تويوتا كورولا موديل 2005 المعروفة بـ "الجمل” بحالة الفابريكة تماماً مقابل سعر 175 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 

جاءت تويوتا كورولا موديل 2005 بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتستهلك 7.8 لتر وقود لكل 100 كيلومتر، بينما سرعتها القصوي 175 كيلومتر فى الساعة.

تويوتا كورولا 

تتميز تويوتا كورولا موديل 2005 بمقصورة رحبة ومرية تتسع لـ 4-5 أشخاص بأريحية، بالإضافة إلى عجلة قيادة تقليدية، وعدادات مبسطة بإضاءة خلفية، مكيف هواء، زجاج كهربي، وسنتر لوك.

تويوتا كورولا 

يذكر أن تويوتا كورولا موديل 2005 من الفئة الثانية، وهي باللون الفضي، وبحالة “الفابريكة” بدون اى دهانات داخلية أو خارجية بحسب مالكها، وننصح بالإستعانة بخبير سيارات عند شراء سيارة مستعملة لتفادي اقتناء سيارة معيبة.

السيدان تويوتا كورولا سوق المستعمل كورولا موديل 2005 الجمل الفابريكة

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