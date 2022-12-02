صباح البلد يهنئ منتخب المغرب على الصعود لدور الـ16 في كأس العالم

حقق أرقاما قياسية..

هنأت الإعلامية "لميس سلامة" منتخب المغرب الشقيق، بعد فوزه أمس على كندا، بنتيجة 2/1 في كأس العالم 2022



وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المغرب هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم.

وشددت على أن تأهل المغرب حدث تاريخي غير مسبوق، فهو نجح في كتابة تاريخ عربي جديد في كأس العالم.



ولفتت الإعلامية "نهاد سمير"، أن المغرب حقق أرقام قياسية، لكونه أول منتخب عربي يتأهل مرتين لدور الـ 16 بكأس العالم، كما أنه تصدر مجموعته.



واسترسلت:" إحنا كـ عرب فخورين بيهم جدا".