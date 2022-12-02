من انعدام تام لـ وفرة غير مسبوقة.. جهود حياة كريمة في قرية الحصص بالدقهلية|فيديو

قالت الدكتورة ندى عبد الله، عضو غرفة العمليات المركزية لحياة كريمة، إن قرية الحصص هي قرية تابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، متابعة أن ما يميز هذه القرية هو تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بحياة كريمة فيها، موضحة أنه تم اختيار مركز شربين كمرحلة أولى لأنه كان يعاني من انعدام تام في الخدمات.







خدمات توفر حياة كريمة للمواطنين

وأضافت “عبدالله” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بمركز شربين والقرى التابعة له من ضمنها قرية الحصص ويأتي على رأسها توصيل شبكات مياه وغاز طبيعي وإنترنت وشبكات المحمول بجانب إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية والتي تضم السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات الأخرى.



الرصد من أرض الواقع

وأوضحت عضو غرفة العمليات المركزية لحياة كريمة كيف يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة، قائلة إن مؤسسة حياة كريمة لديها قطاع تنفيذي ميداني كبير في جميع المحافظات بجانب عناصر الرصد الميداني، حيث يتم النزول على أرض الواقع ورصد ما يحتاج إليه المواطنون من الخدمات المختلفة، ومن ثم يتم رفع هذا الرصد للإدارة المركزية الخاصة بحياة كريمة، وبناءً على المعلومات التي تم جمعها يتم وضع التخطيط، مؤكدة أن مايميز حياة كريمة عن أي مشروع أخر أنه يبدأ من المواطن وينتهي إليه، معقبة: “ احنا بنتبدي من الأرض وبنشوف الناس وبنشوف احتياجاتهم وايه اللي ناقصهم وبناءً على ده يتم التخطيط والتعاون مع الجهات المعنية”.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.



جدير بالذكر أن قرية الحصص تعتبر ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابع، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص بنسبة حوالي ٩٩٪؜ وذلك في مشروعات المباني والإنشاءات ومشروعات البنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم حوالي 23 ألف نسمة.