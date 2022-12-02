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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستخدم Hive Social.. إغلاق بديل تويتر الجديد لهذا السبب

تطبيق Hive Social
تطبيق Hive Social

أغلق تطبيق التواصل الاجتماعي Hive Social، المعروف بأنه البديل الجديد لمنصة تويتر، والذي اكتسب شهرة كبيرة مؤخرا في وسط الفوضي التي يعاني منها موقع التدوينات العالمي بعد استحواذ إيلون ماسك عليه بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، اتخذت الشركة المالكة لموقع "Hive Social"، خطوة جذرية إلى حد ما تتمثل في إغلاق خوادمها بالكامل لبضعة أيام استجابةً للمخاوف التي أثارها باحثو الأمن الذين اكتشفوا عددًا من نقاط الضعف الحرجة في الخاص بها.

 

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إغلاق بديل تويتر الجديد

وستسمح المشكلات التي تم العثور عليها ونقاط الضعف المكتشفة، للمهاجمين بالوصول إلى جميع بيانات المستخدمين للموقع، بما في ذلك المنشورات والرسائل الخاصة والوسائط المشتركة وحتى الرسائل المباشرة المحذوفة، بالإضافة إلى القدرة على تعديل منشورات Hive الخاصة بأشخاص آخرين.

وزعم باحثو مجموعة ألمانية تدعى Zerforschung، أنهم أبلغوا فريق Hive بسرية، أن الموقع مليء بنقاط الضعف التي كشفت عن جميع البيانات المخزنة على حسابات المستخدمين، مشيرين إلى أنه كان من الصعب في البداية الوصول إلى نقطة اتصال في الشركة.

وعلى الرغم من أن شركة Hive أدعت أنها قامت بإصلاح نقاط الضعف المذكورة، إلا أن الباحثون وجدوا أن العديد من العيوب التي أبلغوا عنها لم يتم إصلاحها بالشكل المطلوب، لذلك نقلوا مخاوفهم إلى الجمهور، وحذروا الناس من استخدام تطبيق Hive.

وأوضحوا في إحدى مشاركات مدونة Zerforschung، قائلين: "إن المشكلات التي أبلغنا عنها تسمح لأي مهاجم بالقيام بذلك الوصول إلى كافة البيانات، بما في ذلك المنشورات الخاصة والرسائل الخاصة والوسائط المشتركة وحتى الرسائل المباشرة المحذوفة".

وكما يزعم التحذير، الذي نشره فريق الأمان بشركة Zerforschung التي تتخذ من برلين مقرا لها، أن الثغرات المكتشفة تسمح للمتسللين بالوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي Hive، التي تم إدخالها أثناء تسجيل الدخول.

وبعد فترة وجيزة من هذا التحذير، أعلنت Hive أنها ستغلق مؤقتًا خوادمها لمعالجة هذه المشكلات، كما زعمت الشركة عبر العديد من التغريدات، أنهم لم يخبروا الباحثين مطلقا أن المشكلات "تم إصلاحها" ولكنهم كانوا "يصلحون"، وفي النهاية قرروا عدم الاتصال بالإنترنت حتى تتم معالجة المشكلات.

وقال مسؤولو الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لقد أصبح فريق Hive على دراية بالمشكلات الأمنية التي تؤثر على استقرار تطبيقنا وسلامة مستخدمينا”. كتبت. “سيتطلب إصلاح هذه المشكلات إغلاقًا مؤقتًا لخوادمنا لعدة أيام بينما نقوم بإصلاح ذلك للحصول على تجربة أفضل وأكثر أمانًا.”

الجديدر بالذكر أن قاعدة مستخدمي Hive Social تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت من مليون إلى 2 مليون مستخدم اعتبارا من الأسبوع الماضي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الماضي، شهد تطبيق Hive Social ما يقرب من 871000 عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذه النمو الهائل في عدد المستخدمين نظرا للإزمات المتتالية التي تواجهها منصة تويتر منذ تولي إيلون ماسك إدارة الشركة بشكل رسمي في أكتوبر الماضي.

ويجمع أسلوب تطبيق Hive Social، بين بعض العناصر المألوفة في إنستجرام وتويتر وحتى MySpace، والذي تم إطلاقه من قبل طالبة جامعية علمت نفسها كيفية البرمجة، وتشبه واجهة التطبيق موقع إنستجرام أكثر من تويتر فهي منصة تعتمد بشكل كبير على الصور، ولكن لديك أيضًا خيار تحميل المنشورات النصية فقط.

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