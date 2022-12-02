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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاومت هتك عرضها.. عامل يمزق طفلة ويتخلص من جثتها في جوال بالسلام

صدى البلد

نجح رجال المباحث في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على طفلة بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها ووفاتها.
 

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً" ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم) تم استهدافه وأمكن ضبطه .

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها للمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل قام باستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع في التعدي عليها ، إلا أنها قاومته واستغاثت ، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدي عليها بالضرب "خشيه افتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها ، وعقب ذلك  قام بوضعها داخل جوال  ثم استقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها.

تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بالمحل عمله) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المباحث طفلة قسم شرطة السلام السلام جثة طفلة

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