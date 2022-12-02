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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتجاز 3 سيدات وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه

صدى البلد

تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز 3 سيدات وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز 3 أشخاص بأحد المجمعات التجارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع  كلٍ من (3 مندوبات مبيعات) وأفادوا بتضررهن من كلٍ من (​موظف - مشرف أمن - موظفة .. جميعهم يعملون بالمجمع التجارى محل الواقعة) لقيامهم بإحتجازهن داخل أحد المكاتب الإدارية بالمجمع التجارى المشار إليه ، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بإجمالى 6 إيصالات تقدر بمبلغ مالى مليون وخمسمائة ألف جنيه، والإستيلاء منهن على 3 هواتف محمولة لإتهامهن بسرقة بعض المتعلقات من داخل المجمع التجارى ، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحهن .

وبتاريخ اليوم التالى حضر المجنى عليهن بصحبة أهليتهم لإنهاء الخلاف والتحصل على الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة إلا أنهم رفضوا فقاموا بالإبلاغ.

تم بإرشاد المتهمين ضبط 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليهن وكذا الهواتف المحمولة المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحتجاز 3 سيدات توقيع إيصالات أمانة الشروق قسم شرطة الشروق مندوبات مبيعات

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