الرادار وقعه.. مسجل يسرق سيارة سيدة وصور المخالفات تكشفه

نجح ضباط الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

وفى وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم وقررت بورود رسائل مضمونها وجود مخالفات تجاوز سرعة للسيارة خاصتها " المبلغ بسرقتها " على هاتفها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، ويظهر فيها صورة قائد السيارة حيث قررت بأنه غير معلوم لديها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المبلغ بسرقتها وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وعُثر بحوزته على (4 مفاتيح مصطنعة).

بمواجهته بالتحريات أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة ، وإتهمته بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.