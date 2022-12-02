شعر مستعار ووشاح.. يسرا تخطف الانظار بجمالها.. شاهد

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من السعودية.

وظهرت النجمة يسرا بإطلالة محتشمة مرتدية جمبسوت باللون الأخضر وهو ما اتسم بالقماش الكتان الخفيف وجعل إطلالتها محتشمة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها المستعار منسدلا على كتفيها على تسريحة الضفيرة الطويلة وهو ما كشف عن شعرها المستعار لانها تتميز بشعرها القصير.

وتتميز الفنانة يسرا بملابسها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين التى تظهر بها فى المهرجانات.