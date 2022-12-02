سيعتزل قريبا.. خالد الغندور يفجر مفاجآت صادمة بشأن كهربا

كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجآت صادمة بشأن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.



وقال الغندرو في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" "أنا بحب كهربا جدًا كلاعب، وحزين بسببه، كان نجم كبير في الزمالك واتخذ قرارا من أخطر القرارات في حياته، بعدما كان نجم في نادي الزمالك افتعل مشكلة وقرر إنه يغادر رغم إن عقده مستمر".



وأضاف:" كهربا راح النادي الأهلي واللقطة انتهت لقطة الرد على عبد الله السعيد، كهربا أصبح كارت محروق، النادي الأهلي بيفكر يجيب صفقات في يناير، بالإضافة لتعاقده مع سافيو وشادي حسين في الصيف الماضي".



تابع:" الأهلي معاه فلوس كتير ودفع فلوس كتير لكن معندوش استعداد يدفع لكهربا، كهربا أصبح كارت محروق ومقدرش يثبت نفسه مع موسيماني، بدليل إنه طلع إعارة إلى تركيا، حتى في الدوري التركي لم يثبت نفسه ورجع".



وواصل:" الأهلي يقول بكره ندفع الفلوس، بعد شهرين ندفع الفلوس، بعد انتهاء فترة القيد لكي لا يستفيد الزمالك من الأموال، والشهور بتعدي والأيام بتعدي وكهربا بيتمرن في البيت".

الأهلي يدرس التعاقد مع لاعب أجنبي في يناير ومحدش بيتكلم عن كهربا

استطرد:" الأهلي يدرس التعاقد مع لاعب أجنبي في يناير ومحدش بيتكلم عن كهربا، والوحيد اللي بيتكلم عن كهربا هو الإعلام مثل محمد شبانة ومهيب عبدالهادي".

أشار:" حكم المحكمة الرياضية واضح كهربا لازم يدفع هو لوحده والنادي البرتغالي مش اللي هيدفع معاه".

أوضح:" كهربا المفروض يدفع أكثر من 60 مليون جنيه لنادي الزمالك بعد رفع الدولار، واللاعب مطالب يدفع المبلغ بالدولار، الحكم نهائي وإذا لم يدفع سيتم إيقافه اكتر من 10 شهور غير الـ 6 أشهر".

وأكمل:" النادي الأهلي مش متمسك بـ كهربا واللاعب على وشك الاعتزال والأهلي بيقول أيه اللي يخليني أدفع ٦٥ مليون جنيه، يمكنني التعاقد مع لاعب أخر بدلا منه، كهربا هو اللي أخطأ هو اللي هرب من الزمالك وأنا ليس لي علاقة".

اختتم:" الملف ده فيه أسرار كتير جدا والوحيد اللي عارف الأسرار دي كلها وتفاصيلها هو كهربا نفسه اتمنى أن الموضوع يتحل والفلوس تروح الزمالك وكهربا يرجع يلعب".