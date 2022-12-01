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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بدأ التحرك في ملف كهربا.. وهذه حقيقة مفاوضات إمام عاشور

صدى البلد

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي حقق انجاز كبير في ملف الرعاية، مشيرًا إلى أنه كان يجب إقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة، بدلًا من إقامتها في منتصف الأسبوع.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "إقامة الجمعية العمومية منتصف الأسبوع يمثل علامة استفهام".

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وواصل: "موضوع كهربا، بدأ التحرك فيه رسميًا، لتسديد الغرامة المالية من أجل مشاركته في المباريات المقبلة".

وأكمل: "لا يوجد اي مفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور ولم يحدث أي جلسات مطلقا، اللاعب خارج حسابات الأهلي تمامًا، هو يريد زيادة عقده مع الزمالك".

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