معهد إعداد القادة يستعين بالطلاب لتنظيم الدورة الـ26 للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا

استعانت وزارة التعليم العالي، بالطلاب في المشاركة فى تنظيم المنتدى والمعرض الدولى للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022 (Cairo ICT 2022)، والتى عقد تحت عنوان (Leading Change)، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022



ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب وكذلك الدعم الكامل المقدم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لهؤلاء الشباب، مبينا أهمية مشاركة الطلاب فى هذه الفعاليات التى تدعم التحول الرقمي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة، أنه تم الاستعانة بعدد من طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى المشاركة فى التنظيم وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين معهد إعداد القادة والجامعة.





وأشاد همام بالمظهر الحضارى الذى ظهر به الطلاب والذي ينم على مدى تحملهم للمسئولية والدور المهم والمميز الذين يقومون به وذلك من خلال دمجهم فى رسم خارطة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وألقى Cairo ICT 2022 الضوء على مجموعة من الموضوعات ومنها الأمن السيبراني، والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الحديثة، وتدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي، والتحول الرقمي العالمي للحكومات.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظي بشرف رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ إطلاقه.

