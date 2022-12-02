البرازيل .. سقوط قتيلين وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة

عرضت فضائية يورو نيوز تقرير رصد تفاصيل سقوط قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل.

لقي شخصان حتفهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار غزيرة تهطل في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام، حسبما قالت السلطات أمس الخميس.

في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، تسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقودا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات، مناطق كاملة في مدينة ساو جواو باتيستا وقد غمرتها الفيضانات. وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.