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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يعمق جراح الإسماعيلي ويهزمه بهدف في الدوري

سموحة والإسماعيلي
سموحة والإسماعيلي

فاز فريق سموحة على نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز أليا سيلا الهدف الأول لسموحة في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الرابعة بسبب اقتحام “كلب ” أرضية المعلب.
وشهدت المباراة بطاقة حمراء لمحمود شبانة لاعب سموحة في الدقيقة 65 من عمر المواجهة.
 

وبتلك النتيجة يصل سموحة للمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري، بينما يظل الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي 
حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، كريم عرفات.

خط الوسط: محمد عب السميع، عمر الوحش، عماد حمدي، صالح جمعة.

خط الهجوم: أحمد مدبولي، باسم مرسي.
على الجانب الأخر بدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي 
حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- أحمد عبد الحكم- محمود شبانة- شريف رضا

خط الوسط: صديق كالابا- محمود عبد الحليم- دوكو دودو- أبو بكر ليادي
خط الهجوم: إليا سيلا- بنجامين بواتنج.

 

سموحة الاسماعيلي الدوري الدوري المصري أليا سيلا

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