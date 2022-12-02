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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول فريق "هاملت بالمقلوب" تونس للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية

صدى البلد

وصل فريق عمل العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب"، و الوفد المصاحب له، أرض تونس الخضراء حاملين أعلام مصر للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقامة في الفترة من 3 إلي 10 ديسمبر الجاري، حيث يمثل العرض مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان. 

يقول المخرج مازن الغرباوي: جئنا لكي نرفع اسم مصر عاليا وسط الدول المشاركة آملين في اقتناص الجوائز، وليس فقط التمثيل المشرف، فنحن عملنا بجهد كبير خلال الفترة الماضية، وكانت ردود الأفعال حول المسرحية عظيمة، اتمنى من الله ان نجد نفس رد الفعل مع الجمهور التونسي الشقيق. 


وأشار إلى أنه وجد دعم كبير من وزارة الثقافة المصرية، ومن د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وكذلك العلاقات الثقافية الخارجية برعاية د. ايمان نجم، والمخرج القدير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي. 

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"هاملت بالمقلوب" تُمثل مصر في المهرجان الدولي للمسرح بالهند.. ديسمبر المُقبل


هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

فرنسا وزارة الثقافة خالد الصاوي وزيرة الثقافة خالد جلال

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