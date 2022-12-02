محسن محيي الدين: كنت طفلًا شقيَّا.. وأنعام الجريتلي صاحبة الفضل في اكتشافي

قال الفنان محسن محيي الدين ، إنه بدأ التمثيل فى سن صغيرة، عن طريق أخيه، والذى كان يعمل مهندس ديكور، وكان يعمل ببرنامج أطفال، مضيفا: "كنت طفل شقي، ووالدتي قالت لأخويا ياخدني معاه الشغل؛ علشان نرتاح من شقاوته".

وأضاف " محيي الدين " خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه دخل الوسط الفنى فى عام 1967 عن طريق المشاركة في أوبريت غنائي للأطفال، وبعد السبعينيات؛ كانت بدايته الحقيقية.

وأشار إلى أن الفنانة أنعام الجريتلي، صاحبة الفضل فى اكتشاف موهبته الفنية منذ صغره، وقامت بتدريب فرقته من الأطفال فى فنون الإلقاء ، فنون الشعر ، النثر ، فنون الموسيقى والغناء.