رسائل من الله.. محسن محي الدين يوضح أسباب اعتزاله التمثيل

كشف الفنان محسن محى الدين تفاصيل اعتزاله التمثيل هو وزوجته الفنانة نسرين .



و قال " محى الدين " خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن الصفات المشتركة بينه وبين زوجته هو شخصياتهم المستقلة واعتمادهم على أنفسهم منذ الصغر ورغبتهم فى إسعاد عائلتهم بتحقيق إنجازات حتى لو كانت صغيرة .



ولفت إلى أنه كان يعرف زوجته منذ مرحلة الطفل وأكثر ما جذبه إليها بعد ذلك " عقلها " وطريقة تفكيرها وطريقة احتوائها له والطباع والتنشئة كانت متشابهة نوعا ما وعقب " بحبها من وأنا صغير " ، وقرار اعتزالنا كان رسائل من الله ، مؤكدا أن أساس الزواج هو التعامل والمودة بين الزوجين معقبا " هى مش حرب كل طرف ليه حقوق ولازم نتقبل بعض ب العيوب والايجابيات ".