إنقاذ طالب حاول إنهاء حياته من أعلى برج القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الفيوم) بقيام نجله (طالب – مقيم طرف صديقه بمحافظة الجيزة) بنشر منشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إعتزامه الإنتحار بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة .

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإستدراج الطالب بمساعدة "صديقه المشار إليه" لدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ونجحت فى السيطرة عليه ، وبسؤاله أقر بإعتزامه الإنتحار لمروره بضائقة نفسية نتيجة وفاة والدته.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.