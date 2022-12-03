مطلقة وقتلت والدتها على يد ابن الجيران.. حكايات صادمة حول عايدة غنيم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة عايدة غنيم، قبل يومين، بعدما أعلنت في برنامج بنت البلد للفنانة نشوى مصطفى، عبر قناة صدى البلد الفضائية، تفاصيل مقتل أمها على يد ابن الجيران.

مقتل والدة عايدة غنيم

وقالت عايدة غنيم، في حلقتها ببرنامج بنت البلد، إنها في ذلك اليوم شعرت بالقلق على أمها لأنها لم ترد على الهاتف فقررت التوجه إلى منزلها، وطرقت الباب دون رد.

واستعانت عايدة غنيم، بالجيران لكسر الباب، وفور دخولها وجدت أمها غارقة في دمائها، فحدث لها انهيار، مشيرة إلى أن الطب الشرعي استدل على القاتل وتم القبض عليه في نفس اليوم.

وأوضحت عايدة غنيم، أن القاتل كان جار لهم، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ووالدته لقت حتفها بعدما صدمتها سيارة.

وعلقت عايدة غنيم، على تلك الحلقة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قائلة: «اول مرة اتكلم فى الموضوع ده من وقت الحادثة بس عشان خاطر حبييتى الفنانة نشوى مصطفى .الله يرحمك يا امى وحسبي الله ونعم الوكيل».

طلاق عايدة غنيم

وفي شهر مايو الماضي، اثير الجدل حول عايدة غنيم، حينما نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه انفصالها عن زوجها المؤلف أحمد عاشور.

وقالت عايدة غنيم: “الحمد لله على كل شيء، للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح، بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور، بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل.. وربنا يوفق الجميع”.

وقام السينارسيت أحمد عاشور بنشر تعليق عبر صفحته على فيسبوك قائلا : “الحمد لله تم الانفصال رسميًا عن الفنانة عايدة غنيم، وربنا يوفقها في حياتها المقبلة”.

زواج عايدة غنيم

وفي شهر أغسطس 2016، تم عقد قران وزفاف الفنانة عايدة غنيم، إلى عريسها السيناريست أحمد عاشور، بإحدي فيلل بالطريق الصحراوي بحضور كوكبة من النجوم من بينهم شعبان عبد الرحيم ومحمد عدوية والفنانة هندية وعمر خورشيد وياسمين جيلاني وحمدي الجنايني والإعلامية ناهد عوني.



وقد قام أبو الليف بإحياء حفل الزفاف حيث قدم بباقة من أجمل أغانيه.

من هي عايدة غنيم

ولدت عايدة غنيم في عام ١٩٨٢، بدأت نشاطها الفنى في نهاية التسعينيات ونالت شهرتها بدورها في مسلسل (عائلة الحاج متولي) في عام ٢٠٠١، ثم توالت أعمالها بالتليفزيون من خلال أدوارا ثانوية مساعدة محصورة في دور الفتاة الدلوعه الشقية المشاكسة. أدت دورًا كوميديا بمسلسل (عبوده ماركة مسجلة) في عام ٢٠٠٩. ومن مسلسلاتها أيضًا (عباس الأبيض فى اليوم الأسود، الإمام المراغي).