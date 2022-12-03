جورج قرداحي: السوشيال ميديا سوقت الربيع العربي.. فيديو

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن الحملة التي تعرض لها حينما كان وزيرا للإعلام كانت كلها من خلال السوشيال ميديا، قائلا: "السوشيال ميديا هي اللي سوقت الربيع العربي وقتلت الناس في الساحات العربية وهما برمجوا الناس ودلوقتي اختفى الربيع العربي".

وأضاف جورج قرداحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يوجد اعلام حر بنسبة 100% ودائما ما توجد ضوابط، مضيفا: "أنا اشتغلت في فرنسا أم الحريات ولكن برضو في ضوابط وعلمونا أن حرية الفرد تتوقف عند حرية الآخرين وكنت بقول لازم يكون في ميثاق شرف بين كل الإعلاميين العرب".

وقال جورج قرداحي : "لو أنا مسئول عن وضعه ميثاق شرف اعلامي هيكون أول بنوده احترام الاخر للنفس ثم القارئ ثم الإعلامي الاخر، والتنمر على الإعلاميين والفنانين بكل حالاته غلط ومع كل الناس أمر سيء ولا يجوز والتنمر بين الإعلاميين أسوأ".