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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تخفيض تكاليف مشاركة الناشرين العرب والمصريين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب|تفاصيل

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دورته الـ 54، المقرر إقامتها في يناير 2023، قررت اللجنة العليا للمعرض تخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتكون 2% بدلًا من 5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5 %.

وأضاف رئيس هيئة الكتاب، أن القرار جاء دعما لصناعة النشر في مصر بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام، وتأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر ووزارة الثقافة، في حماية صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر.

وأكد رئيس الهيئة، أن اللجنة العليا أثنت على جهود الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعم الناشرين، وقدمت لها الشكر على ما تبذله من جهد لحماية تلك الصناعة الهامة.

يذكر أن المملكة الأردنية، تشارك في الدورة الـ 54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.

وتأكيدًا لدعم صناعة النشر، قررت اللجنة العليا للمعرض من قبل، تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023.

هيئة الكتاب وزارة الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الثقافة معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب

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