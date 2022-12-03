32 مليون يورو ... تشغيل أكبر منشأة لتخزين الطاقة في أوروبا

عرضت فضائية يورو نيوز تقرير رصد تفاصيل تشغيل أكبر منشأة لتخزين الطاقة في أوروبا .



بدأ تشغيل أكبر منشأة لتخزين الطاقة في أوروبا في مقاطعة والونيا البلجيكية، يوم الجمعة. وتحتوي المنشأة على 40 بطارية ضخمة من الليثيوم أيون قادرة على تخزين 100 ميجا من الكهرباء في الساعة، لتوفير الطاقة عند شحها بسبب أحوال الطقس والتغيير المناخي.

وقال مايكل كوديسر، الرئيس التنفيذي لشركة كورسيكا سول ليورونيوز: "لدينا اليوم فهم واضح أن موارد الطاقة هي مسألة سيادة. تسمح البطاريات الموجودة بتخزين الطاقة المنتجة محليًا، بما في ذلك الطاقة المتجددة."

تبلغ تكلفة كل بطارية حوالي 800 ألف يورو ويتوقع أن تعمل بكفاءة لمدة 10 سنوات، بعد ذلك سيتم إعادة تدويرها من قبل الشركة المصنعة.