مصرع وإصابة 14 شخصاً فى حادث تصادم بصحراوى الأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوى اسفر عنه مصرع 6 اشخاص وإصابة 8 آخرين.

الأقصر

كان قد تلقى اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل على طريق مفارق الوادي الجديد بالطريق الصحراوي الغربي بالأقصر .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين مصرع كلا من انتصار جابر، تقادم محمد، 43 عاما، ماهر بدوي، 40 سنة، وليد محمد، 39 عاما، وحسين يوسف، 40 عاما، والجثة السادسة مجهولة الهوية ، وإصابة 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتم وضع الجثث بمشرحة مستشفى طيبة التخصصي ونقل المصابين لمستشفي حروس التخصصى .

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