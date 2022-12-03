خلال زفة عروسين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطوخ

أمرت جهات التحقيق بـ طوخ فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود كهرباء خلال زفة عروسين بالطريق الزراعى.

وشهد الحادث أيضا إصابة اثنين آخرين، وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالتهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بزمام مدينة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتا إسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بعامود كهرباء على يمين الطريق بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عنه مصرع "أحمد. م"، 23 عاما، وإصابة "نور. م"، و"محمد. ع"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى والجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.