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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال زفة عروسين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطوخ

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بـ طوخ فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود كهرباء خلال زفة عروسين بالطريق الزراعى.

وشهد الحادث أيضا إصابة اثنين آخرين، وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالتهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بزمام مدينة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتا إسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بعامود كهرباء على يمين الطريق بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عنه مصرع "أحمد. م"، 23 عاما، وإصابة "نور. م"، و"محمد. ع"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى والجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طوخ القليوبية جهات التحقيق مديرية أمن القليوبية النيابة العامة

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