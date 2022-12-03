بفستان أنيق.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

خطفت الفنانة ساندي الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة، وذلك خلال خضوعها لأحدث جلسة تصوير.

تألقت ساندي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البينك المتناسق معها، كما تميز الفستان بأنه دمج بين القماش المطرز و التل مما زاد من أناقتها.

ولم تبالغ ساندي في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، حيث اعتمدت على البساطة وعدم التكلف، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون المتناسق مع الفستان ما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة ساندي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و التي كشفت عن جمال ملامحها.

ساندي

ساندي

ساندي

ساندي

ساندي