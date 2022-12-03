عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

ساندي
ساندي

خطفت الفنانة ساندي الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة، وذلك خلال خضوعها لأحدث جلسة تصوير.

txt

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

txt

البطانة السر.. تعليق صادم من ناقد على فستان درة في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

تألقت ساندي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البينك المتناسق معها، كما تميز الفستان بأنه دمج بين القماش المطرز و التل مما زاد من أناقتها.

ولم تبالغ ساندي في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، حيث اعتمدت على البساطة وعدم التكلف، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون المتناسق مع الفستان ما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة ساندي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و التي كشفت عن جمال ملامحها.

 

ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي فستان ساندي إطلالة ساندي أخبار ساندى أخر أغاني ساندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

مطلقة وأمها قتلت على يد ابن الجيران.. حكايات صادمة حول عايدة غنيم

موضوعات متعلقة

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.. أحلى من المحلات

جمال شعبان يكشف عن أطعمة لـ ضغط الدم المرتفع |موجودة في البيت

طريقة عمل العيش الشامي على الطاسة.. بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

4 أمراض خطيرة تسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وفشل القلب

بفستان لافت.. ابنة سيد رجب تثير الجدل في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

البطانة السر.. تعليق صادم من ناقد على فستان درة في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

ترشيحاتنا

بعد فوز الأهلي.. كولر: أهدرنا الكثير من الفرص خلال مباراة الطلائع

كان راجع من حفل خطوبته .. تفاصيل حادث وفاة عريس طوخ

للاحتفال بعيد الاتحاد.. أعلام الإمارات تنتشر في شوارع البحرين| شاهد

حكم التدخل في خصوصيات الناس.. دار الإفتاء تجيب

بحد أدنى 15%.. خطاب بالبرلمان لـ زيادة المعاشات وتعديل القانون الجديد

105 لقشر البياض .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ