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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

عائشة بخاري - تصوير:
عائشة بخاري - تصوير: أفولابي سوتوند / رويترز

اتهمت عائشة بخاري السيدة الأولى في  نيجيريا طالبًا بـ "التشهير الجنائي" بسبب تغريدة كتبها ساخرا من جسدها، وتم إلقاء القبض عليه بعد مرور 5 أشهر من كتابتها.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، تم اعتقال أمينو أدامو اعتقل في جامعته في ولاية جيغاوا الشمالية في 18 نوفمبر ونُقل إلى العاصمة أبوجا ، بعد خمسة أشهر من رسالته عبر الإنترنت عن عائشة بخاري ، زوجة الرئيس النيجيري.

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تم اعتقاله بعد أن تقدمت السيدة الأولى بشكوى ، مما أدى إلى تحقيق الشرطة ، وفقًا لوثائق المحكمة. وبناء على نتائج ذلك التحقيق الأولي رفع مفوض شرطة العاصمة دعوى قضائية ضد الطالب.

سجن طالب بسبب تغريدة 

وقال تشيجيوك كينجسلي آجو محامي أدامو: "تم استدعاءه يوم الثلاثاء والتهمة تشهير جنائي للسيدة الأولى".

وأودع آدامو قيد الحبس الاحتياطي في سجن سوليجا بالقرب من أبوجا في انتظار طلب الإفراج عنه بكفالة ، وتم تأجيل القضية حتى 30 يناير، وفي حالة إدانته ، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين ، وفقًا لقانون العقوبات النيجيري.

وفقًا لوثائق المحكمة ، قال أدامو إنه علق على صورة للسيدة الأولى على تويتر. ولم يتضح ما إذا كان ينوي إلقاء نكتة أو يتهمها بالفساد.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات على الإفراج عن أدامو، وقالت المنظمة الحقوقية: "زعمت أسرته وأصدقاؤه أنه احتُجز عن العالم الخارجي وتعرض للضرب المبرح والتعذيب وغيره من سوء المعاملة".

يعد الرئيس محمد بخاري ، وهو جنرال سابق بالجيش انتخب زعيما مدنيا في 2015 و 2019 ، سيتنحى العام المقبل بعد ولايتين يسمح بهما الدستور.

الرئيس قانون العقوبات نيجيريا عقوبات

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