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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 31 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالشرقية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم التكليف بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتشديد الرقابة على الاسواق وخاصة في مجال الارز الابيض والشعير لموسم حصاد ٢٠٢٢.

 

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت حملة من ادارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي  برفقة حملة تموين مديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وتم ضبط مخزن أرز شعير بناحية قرية منشأة رضوان بكمية كبيرة مقدارها ه٢ طنا،  وتم توريدها لمضرب السباع بناحية ابوعبدالمنعم .

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كما تمكنت الحملة من ضبط سياره جامبو حمراء اللون محمله بكمية من الأرز الأبيض ٢٤٠ شيكارة بحوالي ٦ أطنان تقريبا محظور نقله بين المحافظات وتم التحفظ على المضبوطات وتم تسليم السائق والسيارة للشرطة وتحرير محضر بالواقعة برقم ١٨٩٥٤ جنح ابوكبير.

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