وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى الحسينية المركزي ويتفقد سير العمل بها

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي الحسينية المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي من خلالها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، ابتداء بقسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، ومناظرة تعامل فريق التمريض مع الأجهزة الطبية، ومراجعة سجلات التسليم والتسلم، كما قام بتفقد الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والحضانات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها، والتأكد من استيفاء السجلات والملفات الطبية، وتدوين بيانات المرضى والملاحظات والإجراءات الطبية والتمريضية، ومناظرة نسبة الإشغال، ومعدل دوران السرير، وتم المرور على الأقسام الداخلية، وأكد وكيل الوزارة على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

وعقب الزيارة عقد الدكتور هشام مسعود اجتماع مع ادارة المستشفي، ناقش خلاله بعض المعوقات التي تؤثر علي انتظام العمل، والخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، موجها بالمتابعة المستمرة والمكثفة للأقسام الطبية، والتأكد من صرف العلاج اللازم للمرضي، وفقاً للخطة العلاجية المقررة من قبل الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية للمرضي بالسجلات الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، ومراجعة توافر المخزون الكافي من الأدوية، والتحديث المستمر لحصر النواقص منها والعمل على توفيرها.