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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمدة شهر.. متحف المركبات الملكية يفتتح معرضًا أثريًا مؤقتًا عن الفن الإسلامي

معرضًا أثريًا مؤقتًا
معرضًا أثريًا مؤقتًا عن الفن الإسلامي| أرشيفية

كشف أحمد الصباغ، مدير عام متحف المركبات الملكية  تفاصيل افتتاح معرضًا أثريًا مؤقتًا عن الفن الإسلامي، قائلًا إن المعرض سيظل مستمرًا لمدة شهر، حيث يتم عرض مقتنيات عن اليوم العالمي للفن الإسلامي.

 

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وأشار “الصباغ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إلى أنه يتم عرض مقتنيات لأول مرة من أسرة محمد علي، مؤكدًا أن المعرض يتيح لأصحاب الهمم كافة التسهيلات من أجل الاستمتاع بزيارتهم له.

 

وجدير بالذكر أن المعرض يضم شمعدانين ذات قاعدة مثلثه بها سبعة لمبات ومثبت بالمنتصف شكل فازة لونها أزرق بقاعدة من النحاس عليها رسم بأوراق نباتية، وله أرجل ذات أشكال حيوانية، ومبخرة مصنوعة من النحاس الأصفر عبارة عن كأس كبير ذو مقبضان على شكل تفريعات نباتية، يعلوه منقد منفصل لوضع البخور، عليه غطاء على شكل ناقوس به ثقوب، بالإضافة إلى سجادة لونها وردي غامق عليها زخارف نباتية وهندسية تحمل طابع الفن الإسلامي.
 

متحف المركبات الملكية معرض ا أثري ا مؤقت ا عن الفن الإسلامي الفن الإسلامي

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