اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. السيسي أول رئيس يقدم الدعم الكامل لهم

يحتفل العالم أجمع في 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 1992 بشكل رسمي ليصبح يوما لهذه الفئة، لتعريف المجتمعات وتوعيتهم لما يخص شئون ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في الحياة السياسية والمجتمعية، ودعمهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في نمو مجتمعاتهم اقتصاديا، وعلميا، ورياضيا، وفي الحياة بشكل طبيعي.

ويعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم الدعم الكامل لهم، وقد ظهر ذلك في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية ، وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

ولم يبخل الرئيس السيسي لحظة واحدة فى الاستجابة لهم، من أجل تحقيق رغباتهم ، وكان داعما لهم في كل المناسبات والمحافل الرياضية وكرمهم وجعل لهم عاما لذوى القدرات الخاصة، فضلا عن قانون يدعم كل حقوقهم في الدولة، وحرصه على تكريم الابطال والبطلات المتوجين بميداليات بطولة العالم للمعاقين ذهنيا بأستراليا ، واستضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص.

كما طالب الرئيس السيسي المسؤولين بتوفير متطلبات أصحاب القدرات الخاصة من مرافق تسهل حركتهم وسيرهم سواء فى الشوارع أو وسائل النقل العامة، ويقام تحت رعاية الرئيس السيسي احتفالية "قادرون باختلاف"، وهو تقليد سنوي لإبراز مدى النجاح والتقدم فى شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم، وتُعد هذه الاحتفالية خير دليل على بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك فى شتى المجالات.

وتهدف الاحتفالية إلى إدماج ذوى القدرات والهمم مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها فى مختلف القطاعات وجميع المحافظات، فى مختلف الجوانب الاجتماعية.

وفي إطار دور وزارة القوى العاملة تخطيط الموارد البشرية ورعايتها وتنظيم استخدامها ورفع كفاءتها الإنتاجية ، وخاصة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ، والتي من بين أهم أهدافها تنمية رأس المال البشري .

وتقوم الوزارة برعاية كافة العمال وحماية مصالحهم من خلال الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومديرياتها ومكاتبها التابعة لها، وتولى الوزارة رعاية خاصة بالأشخاص ذوى القدرات الخاصة ، وذلك بعد اطلاق الرئيس السيسي 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وسلط الضوء على توسيع حماية ورعاية هذه الفئة التي ليست بقليلة.

ثم توالت الإنجازات بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة 2022، التأكيد على تفعيل الجهات المعنية كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة مستقرة .

كما تقوم الوزارة بتقديم خدمات التدريب والتشغيل والمتابعة والرعاية للأشخاص ذوى القدرات الخاصة من خلال قطاع التدريب المهنى ، الذى يوفر فرص التدريب على المهن والحرف التي تناسب درجة ونوع الإعاقة لزيادة التحاقهم بسوق العمل ويتم التدريب من خلال مراكز التدريب المهني في مديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة، حيث يتوافر 54 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركز تدريب مهنى ثابت في 25 محافظة ، 27 وحدة متنقلة ، و3 وحدة تدريب ثابتة ،ويتم التدريب على 41 مهنة مختلفة.

ويتقدم الراغب في التدريب والالتحاق بالبرنامج التدريبى مجاني ولا يتحمل المتدرب اى نفقات ويتم منح المتفوقين الأوائل في بعض المهن شنطة معدات تدريبية لبداية مشروعه او عمله فور الأنتهاء من التدريب .

وقطاع التشغيل بالوزارة يوفر فرص العمل التي تناسب درجة ونوع الإعاقة والتخصص بما يضمن له حياة كريمة من خلال النشرة القومية للوظائف التي تصدرها الوزارة بشكل دوري وأيضا الوظائف التي يتم نشرها على موقع الوزارة www.manpower.eg وكذلك مكاتب العمل المتوفرة على مستوى الجمهورية لتسهيل حصوله على فرصة العمل المناسبة.

ويقوم قطاع حماية ورعاية العاملين من ذوى القدرات واتخاذ كافة إجراءات التفتيش والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل مناسبة لدرجة ونوع الإعاقة والتخصص لزيادة دمجهم في سوق العمل من خلال إدارات التفتيش والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل .

قامت الوزارة بتوسيع الاستفادة من طاقات وكفاءات هذه الفئة من مختلف التخصصات ودمجهم في سوق العمل المتطور وذلك بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة وذلك في اوائل عام 2018 ومازالت تستأنف تنفيذها .

والتى كانت فكرة أحد النماذج الرائعة لمتحدى الاعاقة بوزارة القوي العاملة عطيات سيد أبوزيد التي تعمل باحث قانوني بوزارة القوى وتولت مسؤولية هذا الملف.

وأشارت إلى أن مبادرة "مصر بكم اجمل " لها اربع محاور مهمة نفذت من خلالها التدريب والتأهيل، وتوفير فرص العمل المناسبة ، ودعم ريادة الأعمال، ومتابعة التنفيذ والتقييم.

وتكشف عطيات أبو زيد عن أن وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان على دعم تحقيق أهداف المبادرة والتي تتمثل في تدريب شباب الجنسين من ذوي القدرات الخاصة علي كيفية التغلب علي صعوبات العمل ومواجهة الآخرين ، والتغلب علي التحديات التي تعوقهم عن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

بجانب التدريب علي إدارة الوقت والازمات، و التعرف علي تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة وأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ودمج الأشخاص من ذوي القدرات في سوق العمل من خلال توفير فرص العمل المناسبة والمختلفة لهم من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ، والتدريب علي ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.

واستهدفت المبادرة مرحلتين : تم تنفيذ المرحلة الأولي علي 6 محافظات منذ عام 2018 واختتمت المرحلة الأولى أعمالها في محافظة أسوان خلال أوائل عام 2020.

بدء تنفيذ المرحلة الثانية بإطلاقها في أوائل 2020 بمحافظة الإسماعيلية ومازالت تستأنف أعمالها على باقي محافظات الجمهورية .

وبدأت اللجنة المشكلة برعاية وإشراف وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان أعمالها بدءا من التنسيق مع المحافظات المستهدفة ومديريات القوى العاملة ومكاتبها التابعة لها بالتواصل مع المسجلين من ذوى القدرات الخاصة بقاعدة البيانات المتوافرة ، وكذلك الإعلان عن المبادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة ، والصفحة الرسمية لكل مديرية ومحافظة ، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام وقنواته الرسمية حتى نصل لأكبر عدد من المستهدفين.

وقد تم اطلاق المرحلة الأولى من محافظة الشرقية ثم تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في محافظات المرحلة الأولى ، لعدد كبير من المتدربين من الجنسين من مختلف التخصصات والاعاقات ، ومدة البرنامج التدريبى أسبوع ولا يتحمل المتدرب اى نفقات حيث ان التدريب مجانى ويحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي موثقة من وزارة القوى العاملة.

فقد تم تدريب ٨٩٣ شاباً وفتاة على مستوى ٦ محافظات هى : الشرقية ، والإسكندرية ، وبنى سويف، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان ، وحصل ٦٢٣ شاباً وفتاة على فرص عمل مختلفة، وتم أيضا مناقشة ٢٧٠ فكرة مشروع ومنهم عدد نفذ بالفعل مشروعات صغيرة لكنها بداية النواة وليست النهاية .

وتم توفير عدد كبير من فرص العمل المختلفة والتي تناسب درجة ونوع المؤهل والاعاقة نذكر منها : مهندس كمبيوتر، ومدخل بيانات، ومراقب جودة ، ومحاسب ، وكاشير ، ومراقب كاميرات ، وتعبئة وتغليف ، ومدرس بالمدارس الخاصة واللغات ، وفنى تحاليل واشعة ، وكيميائي ، ومساعد صيدلي، وموظف أمن ، وشيف حلويات... الخ ) .

كما تم مناقشة عدد من افكار مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات نذكر منها : محلات بيع مستلزمات تجميل ، محلات بيع وتأجير مستلزمات العروسين ، ومحلات تركيب وبيع العطور، محلات بيع وصيانة الاجهزة الالكترونية والمحمول، ومطاعم شرقية ، وتوكيل بيع مستلزمات رياضية ، ومحلات بيع مستلزمات طبية ، ومكتبات أدوات مدرسية وتصوير مستندات ، ومزارع ماشية ،وتربية دواجن وارانب، ومنتجات يدوية من السجاد والتريكو ...الخ )

وتم تنفيذ العديد منها وجارى متابعة تنفيذ الباقي من هذه المشروعات وغيرها من الأفكار التي يرغب بها ذوى القدرات من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقد أكدت التجربة البناءة التي قامت بها وزارة القوى العاملة من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" قد افرزت عن عدة تحديات استطاعت المبادرة معالجتها أهمها: تغيير ثقافة الاسرة والمجتمع نحو الأشخاص ذوى الإعاقة والنظر الى كفائتهم واكتشافها والاستفادة منها، وزيادة تعزيز ثقة الأشخاص ذوى الإعاقة بقدراتهم وتوطيد ثقتهم أصحاب العمل والمنشآت التي يعملون بها،وزيادة أعداد المتدربات من الفتيات خاصة في صعيد مصر وحرصهم على التحدي ومواجهة المجتمع .

ثم توالت إنجازات مبادرة "مصر بكم أجمل " بتوسيع العمل عليها واستيعاب أكبر عدد ممكن من ذوى القدرات الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بإطلاق المرحلة الثانية خلال عام 2020 من محافظة الإسماعيلية ، وتنفيذ عدد من البرامج بعدة محافظات لتستوعب عدد أكبر مع مراعاة تفعيل كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية لتفادي انتشار (كوفيد 19) والحفاظ على سلامة المتدربين ، وتم تنفيذ ٦ برامج تدريبية فى محافظات الإسماعيلية، ودمياط ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر وتم تدريب ٢٨٠ شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات منهم ٨٢ فتاة و١٩٨ شاباً وتم توفير عدد فرص عمل ٢٠٠ وظيفة ومناقشة ٨٠ فكرة مشروع من ذوى القدرات، ومازال العمل على هذا الملف مستمرا حتى تاريخه .

ليكون إجمالي المتدربين خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتى أوائل ٢٠٢٢ ١١٧٣ شاباً وفتاة استفاد منهم ٨٢٣ بفرض عمل مختلفة تتناسب مع درجة ونوع الإعاقة والمؤهل ، واتجه ٣٥٠ صاحب فكرة مشروع ، وتم تنفيذ عدد من أفكار مشروعات متناهية الصغر على مستوى ١١ محافظة على مستوى الجمهورية حتى فى ظل جائحة كورونا استأنفت أعمالها .

لكن يبقى السؤال : لماذا توقف العمل بمبادرة "مصر بكم أجمل" التي تمنح "حياة كريمة" لذوي الإعاقة بتوفير فرص عمل تفتح لهم أبواب الرزق ، في عصرهم الذهبي ، ونص الدستور علي أنهم مواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة!! ؟

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