الأرصاد: سحب متوسطة على السواحل وأمطار متفرقة بعد ساعات| طقس اليوم

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

طقس اليوم في مصر

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن طقس اليوم، السبت، يكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

طقس اليوم في مصر

ويكون طقس اليوم، مائلا للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل.

وعن درجات الحرارة اليوم، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة خلال طقس اليوم، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية.

أما عن الظاهرة الجوية المؤثرة، فهى الشبورة المائية التي ظهرت صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح أيضا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.