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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلب فدية.. يختلق واقعة اختطافه لإجبار والده على شراء توك توك

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال المباحث بالقاهرة طالبين لاختلاقهما واقعة اختطاف أحدهما لإجبار والده على دفع مبلغ مالى وتمكينه من شراء توك توك، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بغياب نجله "طالب"، عقب خروجه من مسكنهما.

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وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد"، أخبره خلاله المتصل بخطف نجله، وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، أمكن تحديد مكان تواجد الطالب، وباستهدافه تبين أنه نجل عم المتغيب، مقيم بدائرة القسم، وبرفقته المُبلغ بغيابه، وذلك حال تواجدهما بالشقة سكنه.

بمواجهتهما، أقر المبلغ بغيابه وأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين والده لرغبته فى شراء "توك توك"، اختمرت فى ذهنه اختلاق واقعة اختطافه لإجبار والده على دفع المبلغ المالى، واستعان بنجل عمه لارتكاب الواقعة، وبمواجهة نجل عمه أيد ما سبق.

توك توك اختطاف مباحث القاهرة مدير مباحث القاهرة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة

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