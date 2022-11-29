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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لطردها له من شقتها بعين شمس.. مهتز نفسيا يضرب والدته حتى الموت

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة النعام في حي عين شمس، على جريمة قتل بشعة، عندما انهال مهتز نفسيا على والدته بالضرب بعصا خشبية حتى الموت؛ بسبب طردها له من شقتها.

وتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من مستشفى حكومي، يفيد باستقباله سيدة عجوز- 75 سنة، مصابه بكدمات ونزيف داخلي؛ نتيجة اعتداء بالضرب.

وانتقل رجال المباحث الي مكان محل الواقعة، وبالفحص والتحري؛ تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وتبين أنه يعمل موظفا بشركة للبترول، ومقيم مع والدته- المجني عليها-؛ بسبب تركه منزل الزوجية في المعادي، لخلافات مع زوجته.

كما تبين من التحريات، أن المتهم كان دائم الاعتداء على والدته العجوز، وتم تأييد ذلك؛ حسب أقوال شقيقيه، اللذان يعملان في شركة بترول.

التحريات بينت أيضا أن المتهم يتلقى العلاج النفسي منذ نحو 7 سنوات بإحدى المصحات النفسية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة حبسه ٤ أيام علي ذمه التحقيق .

مهتز نفسيا اعتداء بالضرب حى عين شمس قسم شرطة عين شمس يضرب والدته

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