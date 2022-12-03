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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نيفين مختار: لو طبقنا حقوق وواجبات الزوجين في الإسلام هنبقى حلوين أوي.. فيديو

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار

قالت الدكتورة  نيفين مختار  ، الداعية الإسلامية ، تعقيبا على دعوات الخلاف بين حقوق المرأه والرجل على السوشيال ميديا ، قائلة : أنتم عايزين أيه .. عاوزين البيوت تتخرب أكتر .. ونسب الطلاق تزيد أكتر من كده .. ليه مش قلوبنا على بعض " .

وتابعت الدكتورة نيفين مختار ، خلال لقائها لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه لابد من عودة أسلوب " الطبطبة " بين الزوجين ، موضحة : " الطبطبة بتكون بالكلمة والموقف وهدية صغيرة أو حاجة بنساعد بعض غيها .. ليه بقينا وحشين ؟ " .

وأردفت ، أن الشباب أصبح لديهم خوف من الزواج ، بسبب ما أسمته " موعد مع التعاسة " الذي يحدث بسبب هذه الدعوات بعد الزواج .

وأكملت : " عندنا حقوق وواجبات في الإسلام لو طبقناه زي الإسلام ما بيقولنا هنكون حلوين أوي .. وربنا جعل الزواج أيه .. وسكن ورحمة  .

نيفين مختار برنامج دنيا ودين توك شو نيفين مختار الداعية الإسلامية الزواج

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