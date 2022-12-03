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رئيس التحرير
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فيديو

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية رياضية عن العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد ، مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة، كالتالى..

 

هولندا × الولايات المتحدة الأمريكية – الخامسة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max

الأرجنتين × أستراليا – التاسعة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max

و تقام اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، مواجهتين ناريتين فى بطولة كأس العالم التي تحمل النسخة رقم 22، في إنطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة وتحديدا منافسات الدور ثمن النهائي.

ويلتقى المنتخب الهولندي بقيادة مدربه لويس فان جال مع نظيره الأمريكي، فيما يواجه المنتخب الأرجنتينى نظيره منتخب أستراليا.

 

بطولة كأس العالم 2022 مواعيد مباريات كأس العالم بهيرة وليد المنتخب الهولندي هولندا وامريكا

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