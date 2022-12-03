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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.7% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 8 أشهر من 2022

التبادل التجاري بين
التبادل التجاري بين مصر والأردن

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن اليوم السبت الموافق 3/12/2022 لتصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022:

صادرات مصر للأردن

  • وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 90.9 مليون دولار.
  • آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 38.9 مليون دولار.
  • منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 29.1 مليون دولار.
  • محضرات خضر بقيمة 27.7 مليون دولار.
  • شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 25.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022

واردات مصر من الأردن

  • اسمدة بقيمة 99.8 مليون دولار.
  • المنيوم ومصنوعاته بقيمة 9.4 مليون دولار.
  • منتجات الصيدلة بقيمة 8.7 مليون دولار.
  • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.2 مليون دولار.
  • منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 4.5 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحويـلات المصـريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خـلال العـام المالـي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.

التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الجهاز المركزي تحويلات المصريين

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