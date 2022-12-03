بمساعدات غذائية وطبية وكرنفال أطفال.. مؤسسة أبوالعينين تشارك في قافلة التحالف الوطني بقنا

تحت شعار "ستر وعافية"

شاركت مؤسسة أبوالعينين، فى فعاليات قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى بمحافظة قنا ، ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" والتى حملت شعار "ستر وعافية" بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، بمشاركة أكثر من 15 كيانًا تنمويًا.

وتنوعت مشاركة مؤسسة أبوالعينين، فى فعاليات القافلة الطبية، بكمية كبيرة من المساعدات الغذائية، والمشاركة فى القافلة الطبية، وتقديم هدايا للأطفال خلال الكرنفال الذى أقيم على هامش القافلة.



وقال سامح النمر، عضو مؤسسة أبو العينين، المؤسسة تشارك للمرة التاسعة على التوالى، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث شاركت فى 8 محافظات قبل ذلك، ومستمرة بمشيئة الله برعاية ودعم محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسمية أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار “النمر”، إلى أن المؤسسة بخبرتها التى تمتد لحوالى 40 عاماً فى العمل الأهلى، كانت أول المشاركين فى التحالف الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شاركت فى قافلة اليوم بـ 5 فعاليات متنوعة، خدمة لأهالى قرية الطويرات بقنا .

وأوضح عضو مؤسسة أبوالعينين، أن المؤسسة شاركت مع بقية كيانات التحالف، فى القافلة الطبية التى تضمنت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، وكراتين سلع غذائية تم توزيعها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى، وحملة طرق أبواب استهدفت توزيع السلع الغذائية للمحتاجين وذوى الإعاقة.

وأضاف "النمر"، كما شاركنا فى كرنفال الأطفال والذى تضمن توزيع هدايا على الأطفال المشاركين، إضافة إلى مشاركة المؤسسة بـ 100 منظم للمساعدة فى أعمال توزيع المساعدات على المستحقين، وتنظيم أعمال القافلة بشكل عام.