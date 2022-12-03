عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار "ستر وعافية"

بمساعدات غذائية وطبية وكرنفال أطفال.. مؤسسة أبوالعينين تشارك في قافلة التحالف الوطني بقنا

مؤسسة أبوالعينين
مؤسسة أبوالعينين بقافلة قنا

شاركت مؤسسة أبوالعينين، فى فعاليات قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى بمحافظة قنا ، ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" والتى حملت شعار "ستر وعافية" بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، بمشاركة أكثر من 15 كيانًا تنمويًا.

وتنوعت مشاركة مؤسسة أبوالعينين، فى فعاليات القافلة الطبية، بكمية كبيرة من المساعدات الغذائية، والمشاركة فى القافلة الطبية، وتقديم هدايا للأطفال خلال الكرنفال الذى أقيم على هامش القافلة.

 

برعاية التحالف الوطني.. محافظ قنا يتابع فعاليات القافلة التنموية الشاملة ستر وعافية

تحت شعار"ستر وعافية" .. ملحمة خير لـ "التحالف الوطني" على أرض قرية الطويرات بقنا


وقال سامح النمر، عضو مؤسسة أبو العينين، المؤسسة تشارك للمرة التاسعة على التوالى، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث شاركت فى 8 محافظات قبل ذلك، ومستمرة بمشيئة الله برعاية ودعم محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسمية أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار “النمر”، إلى أن المؤسسة بخبرتها التى تمتد لحوالى 40 عاماً فى العمل الأهلى، كانت أول المشاركين فى التحالف الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شاركت فى قافلة اليوم بـ 5 فعاليات متنوعة، خدمة لأهالى قرية الطويرات بقنا .

وأوضح عضو مؤسسة أبوالعينين،  أن المؤسسة شاركت مع بقية كيانات التحالف، فى القافلة الطبية التى تضمنت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، وكراتين سلع غذائية تم توزيعها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى، وحملة طرق أبواب استهدفت توزيع السلع الغذائية للمحتاجين وذوى الإعاقة.

وأضاف "النمر"، كما شاركنا فى كرنفال الأطفال والذى تضمن توزيع هدايا على الأطفال المشاركين، إضافة إلى مشاركة المؤسسة بـ 100 منظم للمساعدة فى أعمال توزيع المساعدات على المستحقين، وتنظيم أعمال القافلة بشكل عام.

قنا التحالف الوطني قرية الطويرات ١٥ كيان تنموى التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسة أبوالعينين ستر وعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

تراجع مفاجئ للذهب.. وسعر عيار21 تحت الـ1600 جنيه في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

صوت لـ محمد صلاح.. ميرور تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام

كأس العالم .. منتخب هولندا يتقدم على أمريكا 2/0 في الشوط الأول

هل الفوائد البنكية عليها زكاة وإن دخلت في مصاريف المعيشة؟.. الإفتاء تجيب

تفوق على جوهرة وصافيناز.. شاهد| طفل يرقص على أغنية “هوا إنت مين”

وربي ما فيها شي.. صورة كارنيه طالب تثير الجدل على السوشيال ميديا

مصر تبحث ملفات الإرهاب والأمن السيبراني والدفاع مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والناتو|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

كوارث صحية.. تحذير من رسومات الحنة على الجلد

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

فيديو

حققت 108 آلاف مشاهدة.. آية عبدالله تطرح أغنية تريند اليوم| فيديو

ضربوا العاملات.. وصول وزير الصحة لقويسنا ومفاجأة عن الممرضة الحامل| تغطية خاصة

هل تعاطي الحقن ممنوع في الصيدليات؟.. التفاصيل كاملة في تغطية خاصة

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ