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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تبحث ملفات الإرهاب والأمن السيبراني والدفاع مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والناتو|صور

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي ومسئولي الاتحاد الاوروبي والناتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، بكل من: منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وسكرتير عام مساعد حلف شمال الأطلنطي للتحديات الأمنية البازغة، والرئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية؛ وذلك لبحث ملفات: «مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والدفاع، والأمن».

وناقش عبد العاطي مع المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب سبل تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعظيم الاستفادة من الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي تستمر لعامين.

 كما استعرض النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ اعتمادًا على المقاربة المصرية الشاملة، حيث سلَّم عبد العاطي، المسئول الأوروبي، نسخة من التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب لعام 2022. 

من جانب آخر، استعرض السفير المصري مع سكرتير عام مساعد حلف شمال الأطلنطي للتحديات الأمنية البازغة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ، حيث أبرز نجاح المؤتمر من حيث التنظيم والمشاركة والإعداد الموضوعي الجيد. وتناول اللقاء أيضًا التعاون في مجالات التهديدات الناشئة والهجينة مثل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والتغير المناخي وارتباطه بقضايا الأمن خاصة في القارة الأفريقية.

وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية بمشاركة ملحق الدفاع ببروكسل، تناول السفير المصري فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الدفاعية في إطار ما تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من زخم في الفترة الحالية.

وشهد اللقاء، التعرف على طبيعة عمل الوكالة الأوروبية للدفاع والأنشطة والمشروعات التي تقوم بها في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، وكذا التنسيق القائم الذي تقوده الوكالة فيما بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على آفاق التعاون بين الوكالة الأوروبية والدول الثالثة من غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في إطار تحقيق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

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