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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بشعة بطلها سيدة في قنا.. تعرف على التفاصيل

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة "طفلة"داخل أحد الأكياس البلاستيكية بدائرة المركز وبمناظرة الجثة تبين أنها فـى حالة تفحم كامل وغير واضحة المعالم .

وفـى ذات الوقت حضر للمركز (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتغيب كريمته (طفلة سن3) عقب خروجها من المسكن متوجهة لمسكن جدتها الكائن بدائرة المركز .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات -  مقيمة بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حيث أنها قامت بإستدراج (الطفلة) المذكورة لداخل شقتها حال سيرها أمام منزلها ، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة بغرض سرقة قرطها الذهبى وخشية إفتضاح أمرها قامت بحرق الجثة فى منزلها وقامت بوضعها بأحد الأكياس البلاستيكية وإلقائها بمكان العثور عليها .

 ثم توجهت لإحدى محلات الصاغة بدائرة المركز وقامت ببيعه مقابل مبلغ مالى ، وأرشدت عن المبلغ المالى ومكان بيعها للقرط الذهبى لـ (بائع بالمحل المُشار إليه - مقيم بدائرة المركز) وتم ضبطه ، وبمواجهته قرر بشرائه القرط  الذهبى دون علمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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