جريمة بشعة بطلها سيدة في قنا.. تعرف على التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة "طفلة"داخل أحد الأكياس البلاستيكية بدائرة المركز وبمناظرة الجثة تبين أنها فـى حالة تفحم كامل وغير واضحة المعالم .

وفـى ذات الوقت حضر للمركز (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتغيب كريمته (طفلة سن3) عقب خروجها من المسكن متوجهة لمسكن جدتها الكائن بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حيث أنها قامت بإستدراج (الطفلة) المذكورة لداخل شقتها حال سيرها أمام منزلها ، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة بغرض سرقة قرطها الذهبى وخشية إفتضاح أمرها قامت بحرق الجثة فى منزلها وقامت بوضعها بأحد الأكياس البلاستيكية وإلقائها بمكان العثور عليها .

ثم توجهت لإحدى محلات الصاغة بدائرة المركز وقامت ببيعه مقابل مبلغ مالى ، وأرشدت عن المبلغ المالى ومكان بيعها للقرط الذهبى لـ (بائع بالمحل المُشار إليه - مقيم بدائرة المركز) وتم ضبطه ، وبمواجهته قرر بشرائه القرط الذهبى دون علمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.