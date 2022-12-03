مفيش داعي دلوقت .. مفاجأة سارة عن أسعار الذهب قبل نهاية العام ..فيديو

أكد ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار ، وسعر الجرام وصل لـ 1615 جنيه حاليا.

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن نسير في منحنى صعب جدا في أسعار الذهب".

وأضاف ناجي فرج:" أنصح المصريين بالتريث واللي عايز يشتري مفيش داعي يشتري في الفترة التي تشهد أكبر ارتفاع في اسعار الذهب ".

وتابع ناجي فرج:" في المستقبل القريب سوف تنخفض أسعار الذهب خاصة مع دخول الذهب في البورصة السلعية، وقبل نهاية العام سيدخل الذهب في البورصة السلعية وبالتالي سوف تنخفض الأسعار وتستقر على عكس الوضع الحالي".

وأكمل ناجي فرج:" هناك إقبال كبير على شراء السبائك والاستثمار في الذهب وبالتالي يزيد الطلب على الذهب وبالتالي ترتفع أسعارها"، مضيفا:" السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب هو سياسة العرض والطلب ولا ترتبط الارتفاعات بشكل كبير بسعر الدولار ".



