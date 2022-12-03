عزة مصطفى لأصالة: اعتذارك مرفوض.. ولو شيلتي أغانيكي المصرية مش هتلاقي حاجة مهمة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تصريحات المطربة السورية أصالة خلال حفلها في موسم الرياض، والتي اعتبرها الجمهور المصري، إنكارًا لفضل مصر في نجاحها.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الناس اتضايقت من حديث أصالة في حفلها في موسم الرياض".

وأضافت عزة مصطفى :" بعدما شعرت اصالة بغضب الجمهور المصري، اعتذرت، مضيفة: "الشعب المصري فاكر تاريخ أصالة، ومشهد تقديمها في مصر على المسرح في حضور الموسيقار حلمي بكر ".

وتابعت عزة مصطفى: "اعتذار أصالة عن تصريحاتها مرفوض"، مضيفة: "بقول لأصالة: إحنا مش عايزينك تمجدي في مصر، أو تقولي مصر عملت ليكي إيه".

ووجهت عزة مصطفى حديثها لأصالة، قائلة: "شيلي من تاريخك الفني أغانيكي المصرية؛ ما أعتقدتش هتلاقي حاجة مهمة بعد كده".