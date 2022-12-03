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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد هجومه عليها.. أصالة تعتذر لـ حلمي بكر: مقصرة معاه

أصالة
أصالة

وجهت الفنانة أصالة، اعتذارا للملحن حلمي بكر بسبب تصريحاتها الأخيرة بأن السعودية هي سبب نجاحها.

وتابعت أصالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعتذر لكل شخص قصرت في حقه وأنا مقصرة فعلا مع الأستاذ حلمي بكر ولم أغني أغنية من الحانه خلال حفل السعودية نسيت ".

وتابعت :" بقول لكل المصريين انتوا اصحاب فضل عليا، مضيفة:" "مصر بلدي وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل ناقش مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي".

وهاجم الموسيقار حلمي بكر المطربة اصالة بسبب تصريحاتها الاخيرة في حفلها بموسم الرياض حيث قالت خلال الحفل ان الفضل في نجاحها وتاريخها يرجع للملكة العربية السعودية فقط وأنكرت تماما فضل الجمهور المصري عليها في نجاحها منذ بدايتها حتى الآن.
 

عمرو أديب الفنانة اصالة حلمي بكر برنامج الحكاية ام بي سي مصر

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