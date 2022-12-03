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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ممفيس ديباي يسجل رقم تاريخي مع منتخب هولندا

صدى البلد

حقق ممفيس ديباي، نجم منتخب هولندا، رقماً تاريخياً، خلال مشاركاته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

وقاد ممفيس ديباي منتخب بلاده إلى دور الـ 8 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعدما سجل هدف في شباك منتخب أمريكا، في المباراة التي انتهت بفوز الطواحين بثلاثية مقابل هدف.

رفم تاريخي لـ ديباي

وبهذا الهدف، بات ممفيس ديباي ثاني هدافي منتخب هولندا تاريخياً بتسجيله لـ43 هدفاً متفوّقاً على كلاس يان هونتلار (42) وخلف فان بيرسي (50).

يذكر أن منتخب هولندا قد تأهل من دور المجموعات كأول لمجموعته برصيد 7 نقاط، ولم يدخل في شباكه سوى هدف وحيد من إينير فالنسيا مهاجم الإكوادور.

ديباي منتخب هولندا منتخب بلاده كأس العالم 2022 ممفيس ديباى

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