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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البعض يتعامل بالدراع

بعد واقعة تمريض قويسنا| نيفين منصور: نحتاج إعادة نظر ببعض نصوص قانون العقوبات|فيديو

نيفين منصور
نيفين منصور

علقت الإعلامية نيفين منصور، على تعدي البعض على طاقم تمريض مستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية، وقالت الموضوع أصبح غير مقبول، ومتكرر.

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن القضية فى مرحلة التحقيقات من قبل رجال المباحث، وأن كل مدان سيحصل على العقاب بالقانون.


ولفتت إلى أن تلك الحوادث ليست الأولي، و البعض يتعامل بالدراع، ولكن سيعاقب من يفعل أى جريمة، وكشفت أنه فى الفترة الماضية قام طالب بمحافظة الدقهلية بالاعتداء على مديرة مدرسة.


وأشارت إلى أنها تطالب بتغليظ مواد قانون العقوبات الخاص بهذه الجرائم التى تكون بالتعدي أو بالألفاظ غير المقبولة، مؤكدة أن المادة 136 من قانون العقوبات تنص على أن العقوبة الخاصة بالألفاظ تكون لا تزيد على 6 أشهر حبس، و غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.


وأوضحت أن العقاب فى حالة التعدي والضرب، تكون بالحبس مدة لا تزيد سنتين، أو غرامة لا تزيد على 200 جنيه، معلقة: "نحتاج إعادة نظر ببعض نصوص قانون العقوبات".
 

مستشفي قويسنا قويسنا تمريض مستشفى قويسنا نيفين منصور المنوفية

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