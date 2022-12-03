انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

قدم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد تغطية عن مستجدات أسعار الدولار وهبوطه عالميا.

وتراجع الدولار أمام عدد من العملات الثلاثاء وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، 0.4% إلى 106.23 بعد ارتفاعه 0.5% في ختام الجلسة السابقة.



واحتفظت العملة الأمريكية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الليلة الماضية.



ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

وبالفعل سجّلت الوظائف الأمريكية تحسناً لافتاً وغير متوقع في نوفمبر، رغم الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد، بينما بقي معدل البطالة ثابتاً، وارتفعت الأجور بعض الشيء، وفق ما أعلنت الحكومة .

وتُعدُّ الأرقام مريحة بعض الشيء بالنسبة للمسؤولين الذين يكافحون للسيطرة على التضخم الذي يُعدُّ الأعلى منذ عقود في ظل المخاوف من ترسّخ ارتفاع الأسعار.