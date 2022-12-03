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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل سيارتها.. راندا عبد السلام تخطف الأنظار بجمال ملامحها

راندا
راندا

خطفت الفنانة راندا عبد السلام، أنظار متابعيها فى صورة جديدة من سيارتها شاركتها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت راندا، بإطلالة لافتة، وارتدت ملابس شتوية جذابة، ما عكس جمالها وأنوثتها، واختارت ترك خصلات شعرها مُنسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب.

وتنتظر راندا عبد السلام عرض مسلسل «رمضان كريم 2»، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب، سلوى خطاب، كريم عفيفي، ويزو، أحمد صيام، محمد لطفي، بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج السبكي.

يششار إلى أن راندا عبد السلام، تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول عُرض في 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، لأنه ناقش قضايا اجتماعية، لذلك شعر الجمهور بأن المسلسل قريب منهم ومن وجدانهم، لذلك ينتظر الجمهور الجزء الثاني من المسلسل.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٤٣٦٢٠
ملابس شتويه اطلالة لافته مسلسل رمضان كريم تخطف الأنظار داخل سيارته الفنانة راندا عبد السلام

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