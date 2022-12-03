زاهي حواس يكشف تفاصيل ترويج ديور العالمية للسياحة المصرية

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الاسبق، تفاصيل الفعاليات المقامة تحت سفح الأهرامات للترويج للسياحة المصرية من جانب شركة ديور الفرنسية.

وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي بقناة "تن"،:" مصر بلد مهمة جدا والسياحة العالمية هتزيد العام الجديد أكثر من أي عام آخر".

وتابع زاهي حواس،:" تم تصوير الأهرامات بشكل رائع اليوم خلال تصوير الجانب الفرنسي، موضحا:" دار الأزياء العالمية ديور "Dior" روجت بشكل رائع للإهرامات".

ويقام عرض الأزياء الرجالى لدار ديورلأول مرة داخل الأهرامات، هذه الليلة، بمناسبة مرور 75 عاما على نشأتها كما أنهم اطلقوا أسماء مصرية على بعض القطع التى سيتم عرضها فى الاحتفال مثل رمسيس.