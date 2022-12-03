لأول مرة.. دفيليه ديور عند سفح الأهرامات وحضور مشاهير العالم إلى مصر

أعلنت دار الأزياء العالمية ديور "Dior" فرنسية الأصل عن إقامة أول عرض أزياء رجالي لخريف هذا العام فى مصر لأول مرة.

ويقام عرض الأزياء الرجالى لدار ديورلأول مرة داخل الأهرامات، هذه الليلة، بمناسبة مرور 75 عاما على نشأتها كما أنهم اطلقوا أسماء مصرية على بعض القطع التى سيتم عرضها فى الاحتفال مثل رمسيس.

ويتوافد على الحفل أشهر النجوم في العالم واختار القائمون على ديور مصر للإفصاح عن عرض الأزياء الرجال لفصل الخريف 2023.

وذكرت ديور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: سيحضر العرض نجوم عالميون مثل روبرت باتينسون وسيهون أوه ومينا مسعود وأونوو تشا.

ذكرت مجلة "فوج" إن عرض أزياء ديور للرجال لمجموعة خريف 2023 من تصميم المدير الفني للدار كيم جونز واختار لها اسم "DiorTears"